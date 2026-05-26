歌手でタレントの堀ちえみ（59）が、6曲入りミニアルバム『月に祈りを』のデジタル配信を27日から開始する。堀の新曲は、舌がん公表後の2024年10月に発売された「FUWARI」以来1年7ヶ月ぶり。また今作の発売に合わせ今夏には、東京と大阪でコンサートも予定している。【写真】「さすがスーパーアイドル！」美脚際立つ“ミニスカ”私服コーデを披露した堀ちえみ堀は19年にステージ4の「舌がん」と診断されて以来、闘病生活を送っ