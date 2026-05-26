俳優の上白石萌音が26日、都内で行われたフォトエッセイ集『Bite! The World 上白石萌音と世界をガブリ!』（集英社）の取材会に参加した。【全身ショット】きれい！白いワンピースで手を振る上白石萌音完成した書籍を手に、上白石は「私は本が大好きなので、自分の名前が載った本が出版されるのは光栄なできごと。夢を見ているような気持ちです」としみじみ。「『拙著』と言うのに憧れがあって。『拙著』とは言いながらも、心