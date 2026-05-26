俳優の上白石萌音が26日、都内で行われたフォトエッセイ集『Bite! The World 上白石萌音と世界をガブリ!』（集英社）の取材会に参加した。【写真】美しい…にっこり上品に手を振る上白石萌音エッセイへの思いも。「毎回、食事をいただいて400字ぐらいのエッセイを書きました。すごく難しくて。書きたいことがあると1000字ぐらい書いちゃって。それを削るような作業だった。新しい経験をさせてもらって、それを言語化する。毎月