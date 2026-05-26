ABEMAオリジナルドラマ『警視庁麻薬取締課 MOGURA』の続編制作決定し、今冬に放送されることが発表された。【予告動画】“HIPHOPドラマ”が帰還！続編も事実背景に物語を送る本作は、放送作家・脚本家の鈴木おさむがラッパーの漢 a.k.a. GAMIから聞いた実話をもとに企画・プロデュースしたHIPHOPエンタメドラマ。2025年1月から配信され、リアルな世界観と豪華キャスト、ラッパーたちによるパフォーマンスで注目を集めた。1作