東芝ライフスタイルは2026年5月22日、俳優の反町隆史さんを起用した、エアコンの新CM｢セイカツ家電大実験（エアコン）｣編を全国で放送開始した。反町さんは、同社のアンバサダーを務める。反町さんが「実験」に挑むCMは「実験」をテーマに、空間はしっかり冷やすのに風あたりを感じにくい「無風感空調（冷房）」を紹介するもの。舞台は、ブランドシンボルの「レッドスクエア」が整然と並ぶ巨大な実験場。「レッドスクエア」は、東