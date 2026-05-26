テレビアニメ『株式会社マジルミエ』第2期（7月4日より日本テレビ系で放送）の新情報が発表された。主要キャストの越谷仁美役は、降板した花守ゆみりから新たに東内マリ子が担当することになった。あわせて新ボイスが聞けるPVが公開された。【動画】違和感ない！越谷仁美の新ボイス聞ける最新映像キャスト変更については、今年2月に公式サイトにて「この度、越谷仁美役花守ゆみりさんにつきまして、所属事務所であるtomorrow