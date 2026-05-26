俳優の上白石萌音が26日、都内で行われたフォトエッセイ集『Bite! The World 上白石萌音と世界をガブリ!』（集英社）の取材会に参加した。【写真】清楚コーデで照れ笑いをする上白石萌音同作で、さまざまな国の地域や料理を堪能。特別な日に大切な人と食べるならオススメは、という質問が。上白石は「どのお店も最高で。その時の気分でしか選べないぐらい甲乙つけがたい」と悩む。それでも「特別な日に大切な人となら、ネパー