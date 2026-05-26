映画監督・内山拓也の新作『しびれ』が、6月26日から台湾で開催される「第28回台北映画祭」に出品されることが決定。さらに、世界で注目される映像作家を特集する「Filmmakers in Focus」に内山監督が選出され、長編4作品の特集上映も実施される。【画像】特集上映される内山拓也監督の4作品内山監督は、『佐々木、イン、マイマイン』（2020年）で新藤兼人賞をはじめ数々の新人賞を受賞。続く、『若き見知らぬ者たち』（2024年