『旬感LIVE とれたてっ！ 』や『newsランナー』（関西テレビ放送）を担当する、関西テレビのアナウンサー・秦令欧奈のファースト写真集が7月10日、全国の書店で発売される。きょう26日午後6時からネット書店での予約を開始する。【誌面カット】歯磨き！ラフなパジャマ姿の秦令欧奈写真集は、実際にカンテレ内で秦アナの仕事に密着しながら撮影し、普段はアナウンサーとして奮闘する秦アナのONの姿、リアルな休日をイメージした