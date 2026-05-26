ロックバンド・くるり主催の野外ライブイベント『京都音楽博覧会2026 in 梅小路公園』が10月10日、11日に京都・京都梅小路公園 芝生広場で開催される。同イベントの第1弾出演アーティストが発表された。【画像】豪華アーティストの共演！『京都音楽博覧会2026 in 梅小路公園』キービジュアル京都出身のくるりが2007年にスタートさせ、今年で20回目を迎える『京都音楽博覧会』。第1弾出演アーティストとして、くるり、ASIAN KUN