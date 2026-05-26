関西テレビ（以下カンテレ）は、秦令欧奈アナウンサー（25）のファースト写真集（タイトル未定）を7月10日に発売すると26日、発表。同日、ネット書店での予約受付を開始した。お昼の生情報番組「旬感LIVE とれたてっ！」や、夕方の報道番組「newsランナー」に出演中の秦アナ。アイドル並みのイケメンぶりが入社当時から話題に。密着リール動画や自己紹介動画が100万回再生を突破し、「声が良すぎる」「ずっと眺めていたい」な