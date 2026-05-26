佐藤二朗が原作・脚本・主演を務める映画『名無し』が公開中だ。このたび、シリアスな本編とは対照的な“笑顔あふれる撮影現場”を収めたメイキング映像と写真が解禁された。【動画】映画『名無し』メイキング映像本作は、俳優・脚本家・映画監督としても活躍する佐藤が生み出した衝撃作。公開直後から、「一筋縄ではいかない社会性を帯びた作品」「観る側にも覚悟が必要」といった感想がSNSを中心に広がっている。そんな重