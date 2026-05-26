栃木県上三川町の強盗殺人事件の発生1週間前、被害女性宅近くで不審車両に乗っていて盗品等保管容疑で逮捕された茨城県八千代町の男（41）に関し、家屋に侵入するための道具を所持したとして、下野署捜査本部はピッキング防止法違反（特殊開錠用具所持）の疑いで、勾留期限の27日に再逮捕する方針を固めた。捜査関係者が26日、明らかにした。闇バイトに応募し、下見をしていたとみられる。捜査関係者によると、これまでに強盗