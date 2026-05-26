巨人・阿部監督の辞任を受け、オリックス・岸田監督はDeNA戦の前に取材対応。「経緯がちょっとね、分からないんでね…」と言葉を選びながら、「かなりびっくりはしましたけどね。切ないですね…難しいですね。かなり衝撃でしたけど」と神妙な面持ちで話した。自身も娘を持つ12球団最年少監督は、「各々の家庭でだいぶ違うでしょうから。どんな関係かも僕分からないので、何とも言い様はないですけどね…」と慎重に言葉を選んだ