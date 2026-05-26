7年前、熊本県がJRグループと行った国内最大級の観光キャンペーン、「デスティネーションキャンペーン」の経済波及効果は、およそ66億円でした。期間中、全国の人たちに熊本の観光が大々的にピーアールされました。その「デスティネーションキャンペーン」が再び熊本が舞台となります。どんなテーマなのでしょうか。25日、福岡市で開かれた熊本県とJRグループによる