俳優の上白石萌音が26日、都内で行われたフォトエッセイ集『Bite! The World 上白石萌音と世界をガブリ!』（集英社）の取材会に参加した。【全身ショット】かわいい！自身のフォトエッセイ集を持ち笑顔の上白石萌音さまざまな国の地域や料理を堪能。自宅で試した料理があるのか問われると上白石は「ないです…。ごめんなさい…」と苦笑いし「お店で冷凍されたものを家で焼いたぐらいです…。慣れない料理はお店で食べるのが1番