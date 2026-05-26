女優の上白石萌音（28）が26日、都内でフォトエッセー「Bite！TheWorld上白石萌音と世界をガブリ！」（集英社）の発売記念取材会を行った。雑誌「MEN’SNON−NO」で計28の国と地域のグルメを紹介した同名連載を再編集した一冊。「私は本が大好きなので、自分の名前が載った本が出版されるのはこの上ない喜び。夢を見ているような気持ちです」と笑顔を見せた。2年半にわたる同連載は、2カ月に一度撮影を行っていたとい