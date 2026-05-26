◇交流戦巨人・戸郷―ソフトバンク・アルメンタ（東京ドーム）ヤクルト・高橋―西武・渡辺（神宮）DeNA・篠木―オリックス・曽谷（横浜）中日・桜井―楽天・古謝（バンテリンドームナゴヤ）阪神・大竹―日本ハム・加藤貴（甲子園）広島・森―ロッテ・毛利（マツダスタジアム）