陸上自衛隊は26日、静岡県の東富士演習場で6月7日に実施する国内最大の実弾射撃演習「富士総合火力演習」で、「10式戦車」の射撃訓練は見送ると明らかにした。10式は大分県の日出生台演習場で4月、隊員4人が死傷する事故があり、原因調査を継続中。また反撃能力（敵基地攻撃能力）の手段として、3月から静岡県の富士駐屯地に配備した長射程ミサイル「25式高速滑空弾」の発射装置が参加する。実射はしない。陸自トップの荒井正