【北京共同】中国の「新型軍国主義」とする批判に日本政府が「専守防衛は不変」と反論したことについて、中国外務省の報道官は26日の記者会見で日本の防衛費拡大や武器輸出緩和などを挙げ、日本は「言行が一致していない」と主張した。