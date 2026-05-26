TBSの日曜劇場「VIVANT」の公式SNSが26日に更新され、新たなイラストが公開された。これで説明が一切ない“意味深投稿”は28日連続となった。同作は俳優・堺雅人が主演し、2023年に大ヒット。今年7月から異例の2クール連続で続編が放送されることが決まっている。この日の投稿は、公安外事第4課で野崎（阿部寛）の部下、新庄浩太郎（竜星涼）と思しきキャラのイラスト。新庄は、尾行中の乃木憂助（堺雅人）や山本巧（迫田孝