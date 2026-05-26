「エンハンスト・ゲームズ」出場ドーピング（薬物）容認の総合大会「エンハンスト・ゲームズ」が米ネバダ州ラスベガスで現地24日に行われた。競泳元世界王者の肉体に衝撃が走っている。「エンハンスト・ゲームズ」の競泳男子50メートル自由形では、クリスチャン・ゴロメエフ（ギリシャ）が20秒81をマーク。世界水泳連盟の公式記録として認定されないが、世界記録（20秒88）を上回った。100メートル自由形の元世界王者、ジェー