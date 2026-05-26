夏場のオフィスで、こんな経験はないでしょうか。 「自分は暑い。でも周囲は寒がっていて空調温度を下げられない」 「外回りから戻ると汗だく。でも会議はすぐ始まる」 「ハンディファンを使いたいけれど、送風音が周囲の迷惑にならないか気になる」 特に近年は節電の影響もあり、オフィスの空調設定はやや高め。とはいえ、自分だけのために空調温度を下げてもらうのも気まずく、“我慢”している人は多いはずです。