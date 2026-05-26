卓球女子シングルスでパリ五輪銅メダルの早田ひな（日本生命）が複雑な胸中を明かした。世界選手権団体戦（英ロンドン）では銀メダル獲得に貢献した一方で、決勝の中国戦では２敗を喫した。帰国後は「心の部分でやっぱ余裕がなくて、今までの自分だとあまりないような２週間を過ごしていた」と涙ながらに回想。約５日間の休息を挟むも「やりたくないというよりできない感じ」だったが「どうしても悔しい気持ちが出てきた。な