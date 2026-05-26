シンプルコーデがちょっとマンネリに感じてきたら、柄物に挑戦してみるのがひとつの手。とはいえ、どんな柄を選んだらいいか迷う人も多いはず。そこで今回は【ZARA（ザラ）】から、大人世代が取り入れやすい柄物トップスをピックアップしました。コーデの印象を変えたいときの参考にしてみて。 ドット柄で大人可愛く 【ZARA】「ZWコレクション ドット柄リボンブラウス」\6,590（税込） さらっとしたビスコ