保育士をしている知人から聞いた話です。勤務先の保育園で若手に仕事を丸投げしながら自分は忙しいアピールをする人がいました。そんな中、限界を迎えた若手がついに動いて……？ 「私がいなければ回らない」が口癖の主任の実態