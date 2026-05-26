WEリーグアウォーズで最優秀監督賞を受賞した宮本ともみ監督日本女子プロサッカーリーグ（WEリーグ）の2025-26シーズンを締めくくる「WEリーグアウォーズ」が26日に都内で開催され、リーグ優勝のINAC神戸レオネッサを率いた宮本ともみ監督が今季の最優秀監督賞に輝いた。4シーズンぶりのリーグ制覇を果たしたチームは、攻守において他を寄せ付けない強さを発揮。2位に勝ち点9の差をつけての優勝となった。授賞式の壇上に上がっ