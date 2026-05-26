川崎FW持山匡佑が水戸戦でハットトリック川崎フロンターレは5月24日、J1百年構想リーグ地域リーグラウンド第18節で水戸ホーリーホックと対戦し、3-1で勝利を収めた。この試合でチームの全得点を決めた川崎の大卒ルーキーFW持山匡佑が「すごすぎ」と反響を呼んでいる。22歳の持山は中学年代で清水エスパルスの下部組織に在籍し、静岡学園高校を経て中央大学に進学した。中央大学在学中に川崎の特別指定選手に承認され、昨年8月