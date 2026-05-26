WEリーグアウォーズが開催WEリーグの2025-26シーズンの表彰式にあたる「WEリーグアウォーズ」が5月26日に東京都内で開催され、得点王のFW吉田莉胡（INAC神戸レオネッサ）らがベストイレブンに選出された。今季のWEリーグはINACが4シーズンぶり2回目の優勝を果たした。そのINACからは最少失点に貢献したGK大熊茜と16ゴールで自身初の得点王に輝いた吉田が初受賞。キャプテンとしてチームの中心に君臨したMF成宮唯が2年連続3回目