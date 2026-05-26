J2ヴァンラーレ八戸のFW中野誠也(30)の妻で、フリーの松村澪アナウンサーが25日、自身のインスタグラムを更新。30歳の誕生日を迎えたことを報告した。 【写真】少女時代から才色兼備！ピースサインもサマになってる 「30歳になりました!!!!!」と勢いよく書き出し、「20代が終わったどこの部分を思い返しても本当に本当に楽しかった悔いなし!30歳は周りの様々なことをもっと大切に出来る歳にした