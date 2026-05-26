モデルで女優の新川優愛(32）が25日、自身のインスタグラムを更新。セーラー服姿を公開した。 【写真】32歳で1児のママでもセーラー服に違和感なし 「『しくじり先生 俺みたいになるな!!』ありがとうございました」と出演した番組への感謝をつづり、セーラー服を着て優しく微笑むオフショットを添えた。 新川は1993年12月28日生まれ、埼玉県出身。2019年8月に10代の頃から顔見知りだ