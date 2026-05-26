「京都音楽博覧会2026」 2026年10月10日、11日に開催が決定している、京都出身のロックバンド・くるりが主催する音楽イベント「京都音楽博覧会2026 （略称：おんぱく）」の第１弾出演アーティストが発表された。2007年の初開催以降、今年で20回目を数える京都音博。5月26日に発表されたのは、くるり、ASIAN KUNG-FU GENERATION 、indigo la End、奥田民生、マカロニえんぴつ、宮本浩次、miletの計７組。これまでに