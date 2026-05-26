県財政課の記者会見岡山県庁 岡山県は総額155億4000万円余りの一般会計補正予算案を発表しました。このうち72億6600万円は国が高校教育改革として取り組む「ネクストハイスクール構想」に向けたものです。 「ネクストハイスクール構想」とは、人口減少やAIの発展などがより進んだ2040年を見据え国が進めているものです。探究的かつ実践的な学びやデジタル技術を使いこなす人材の育成といった、新たな「高