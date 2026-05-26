里庄町役場 岡山県里庄町で6月1日から「カレーのスタンプラリー」が行われます。 地域活性化などを目的に町内の13店舗が参加するイベントです。参加店舗でカレーメニューを食べるとスタンプを押してもらえます。町の東側にある6店舗と西側にある7店舗からそれぞれ1店舗のスタンプを集めると、町内の事業者が作ったレトルトカレーが当たる「甘口賞」に応募することができます。 さらに別の