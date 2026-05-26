日本百貨店協会と日本ショッピングセンター協会が4月の売上高を発表した。気温が上昇したことで春物や初夏向けの衣料品や雑貨が好調。さらにインバンド需要やゴールデンウィークの行楽向けの売上が好調だったことで、ともに前年同月を上回ったことが分かった。【こちらも】2月の百貨店・SC売上はともに前年上回る、気温上昇で春物が好調■百貨店売上高は4カ月連続で前年同月比プラス25日、日本百貨店協会が4月度の全国百貨店売