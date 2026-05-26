NVIDIAが5月20日に発表した2027年度第1四半期（2026年2〜4月）決算では、前年同期比で増収増益となり、2026年1月期の通期売上高は初めて2,000億ドルを突破した。これを受け、時価総額は約5.3兆ドル（約842兆円）に達し、一時的に世界一の座を争う水準に戻っている。【こちらも】エヌビディア85%増収でも株価は伸び悩みNISA初心者が見落としやすい半導体株のリスクこの数字を見て、「NISAでNVIDIAを買いたい」と思った人もい