東京ディズニーリゾートでは、夏の暑さを吹き飛ばすひんやりメニューや、この時期に楽しむことができるメニューが多数登場しています。今回は、暑い夏にぴったりのメニューから、東京ディズニーランドで提供される「茄子とズッキーニの冷製パスタ」を紹介します。 東京ディズニーランド／イーストサイド・カフェ「茄子とズッキーニの冷製パスタ」 価格：2,800円（※スペシャルセットでこのパスタを選んだ場合のセ