東京ディズニーリゾートでは、夏の暑さを吹き飛ばすひんやりメニューや、この時期に楽しむことができるメニューが多数登場しています。今回は、東京ディズニーランドで提供される「サラおばあちゃんのおすすめセット」を紹介します。 東京ディズニーランド／グランマ・サラのキッチン「サラおばあちゃんのおすすめセット」 価格：1,760円販売期間：2026年7月1日〜2026年9月14日販売店舗：東京ディズニーランド／グ