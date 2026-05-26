タレントで女優の鈴木紗理奈が26日、自身のInstagramを更新し、一連のテレビ朝日の番組にまつわる騒動について、所属事務所名義による「報告」を投稿した。【写真】鈴木紗理奈が投稿した「報告」事の発端は、今月18日放送の歌手・あのの冠番組『あのちゃんねる』。この放送であのが「嫌いな芸能人」として鈴木の名前を上げ、放送後に鈴木がInstagramで「普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからん。普通にいじ