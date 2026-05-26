東京ディズニーリゾートでは、夏の暑さを吹き飛ばすひんやりメニューや、この時期に楽しむことができるメニューが多数登場しています。今回は、暑い夏にぴったりのメニューから、東京ディズニーシーで提供される「オリジナルカクテル（マスカットリキュール、ジン、レモンジュース、マスカット）」を紹介します。 東京ディズニーシー／テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ「オリジナルカクテル（マスカットリキュール、ジン、レ