女優の上白石萌音が２６日、都内で行われたフォトエッセー集「Ｂｉｔｅ！ＴｈｅＷｏｒｌｄ上白石萌音と世界をガブリ！」（集英社刊）の発売記念取材会に出席した。２０２３年１・２月合併号から２５年１０月号まで、２年半以上にわたって続いた雑誌「ＭＥＮ’ＳＮＯＮ−ＮＯ」の大人気グルメ連載の待望の書籍化。２８か国・地域の料理を紹介している真っ白なワンピースで登場した上白石は「本が大好きなので、自分の