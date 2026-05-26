オリックス・岸田護監督も、巨人・阿部監督の辞任に驚きを隠せなかった。ＤｅＮＡ戦（横浜）の試合前に対応。「かなりの衝撃だと思います。ビックリはしました。情報は持っていませんし、内容もはっきり分からないので、僕から言いようはないんですけど…」と、慎重に言葉を選んだ。自身も１女の父親。「おのおののご家庭で全然（関係が）違うでしょうし。どんなご関係かも分からないので、何とも言えないですけど。難しいです