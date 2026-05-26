◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝５月２６日、美浦トレセンはっきりとした口調に勝利への執念が宿る。リアライズシリウス（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ポエティックフレア）とアウダーシア（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父キズナ）の有力馬２頭で悲願の日本ダービー初制覇を狙う手塚久調教師は、十分な手応えを持って大一番へ向かう。勝てば史上５人目となるクラシック完全制