東京ディズニーリゾートでは、ひんやりメニューなど、この時期に楽しむことができるメニューが多数登場しています。今回は、暑い夏にぴったりのメニューから、東京ディズニーシーで提供される「ウイスキー・コーク（オレンジ、ブラックペッパー）」を紹介します。 東京ディズニーシー／リフレスコス「ウイスキー・コーク（オレンジ、ブラックペッパー）」 価格：830円販売期間：2026年7月1日〜2026年10月31日販売