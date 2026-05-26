上皇ご夫妻は神奈川県の葉山御用邸での静養を終え、26日午後3時半ごろ帰京されました。上皇ご夫妻は軽く会釈し、お住まいの仙洞御所に戻られました。上皇ご夫妻は、静養のため今月19日から神奈川県の葉山御用邸に滞在し、19日の夕方には近くの海岸を散策して地元の人たちと交流されました。側近によりますと、上皇ご夫妻は滞在中散策をするなどしてゆっくり過ごされたということです。