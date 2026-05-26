◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人-ソフトバンク(26日、東京ドーム)巨人のスタメンが発表され、キャベッジ選手が6番センターで先発出場。今季初めてセンターの守備に就くことになりました。今季はここまで守備に就いた44試合すべてレフトでの出場。NPB1年目だった昨季は、出場した113試合のうち20試合でセンターの守備に就きました。また外野手は、7番レフトで浅野翔吾選手、8番ライトで佐々木俊輔選手の布陣となっています。この日、阿