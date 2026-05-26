俳優の高橋一生が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』（毎週火曜後9：00）の第7話が、26日に放送される。【場面カット】違和感…不敵な笑みを浮かべる高橋一生同作は、富と名声を手に入れた上層社会に生きる根尾光誠（高橋）がある日突然、借金まみれの下町商店街に生きる青年・野本英人に転生し、生まれ変わったことの本当の意味を探しながら人生をやり直していく《再生＝リボーン》の物語。■7