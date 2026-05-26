社員らが顧客から巨額の金銭を不正に受け取っていたプルデンシャル生命は、被害を受けた顧客への補償として、昨年度の決算におよそ47億円の特別損失を計上しました。プルデンシャル生命をめぐっては、社員や元社員ら100人以上が顧客から合わせておよそ31億円の金銭を不正に受け取っていた問題が発覚しました。外部の専門家による委員会が、顧客に対する必要な補償の確認を進めていて、プルデンシャル生命はきょう発表した昨年度の