100センチのバストで注目を集めるグラビアアイドルの三橋くんが24日、自身のXを更新し、水着姿のオフショットを投稿した。【写真】バスト100センチの巨乳は最強でしょ？水着姿の三橋くん先日、1st写真集を発売した三橋くんは、「ショート×巨乳は最強でしょ？」と、布面積が少な目な水着写真を公開。続けて、「ぜんぜん本垢返ってこなくて…こっちの垢でも写真投稿してくので全力で拡散おねがいします」と、サブアカウントで