上皇ご夫妻が神奈川県葉山町での静養を終え、先ほど帰京されました。午後3時半ごろ、上皇ご夫妻は会釈しながらお住まいの仙洞御所に戻られました。おふたりは静養のため、今月19日から葉山町を訪問。滞在中には御用邸近くにある岬「小磯の鼻」を散策されました。上皇さまが美智子さまを気づかわれる場面も。上皇さま「大丈夫？気をつけて。きょうは風があるから、波がね」美智子さま「風がずいぶん強い」上皇さま「富士山が見える